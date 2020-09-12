آلية تحديد اسعار التصالح في مخالفات البناء على المتر؟ .. اعرف هتدفع كام؟

الكثير من المواطنين يشتكي من المغالاة في أسعار التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، رغم أن 23 محافظة خفضت مقابل التصالح بأرقام كبيرة وصلت حتى 70%.

لذلك وخلال التقرير اللتالي نرصد لكم كيف يتم تحديد قيم التصالح في مخالفات البناء على المتر؟

في البداية تقوم اللجنة الفنية التي تم تشكيلها طبقا للمادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم اللجنة بتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح على مخالفات البناء المطلوب سدادها من الشخص صاحب العقار أو المسؤول عن المخالفة بناء على سعر المتر في كل منطقة وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة على النحو التالي:

100% من قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

وذلك على مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية وكذلك على مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس بها مخططات تفصيلية

50% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

وذلك على مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية

25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

وذلك على مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها

20% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

وذلك على مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها

5% من قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

وذلك على مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها

كما أعلنت اللجنة أنه وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تقل قيمة متر التصالح في مخالفات البناء عن الحد الأدنى المحدد في القانون عند 50 جنيها للمتر الواحد.