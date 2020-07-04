أبحاث علاج كورونا وتخوفات الري من سد النهضة.. أبرز تصريحات المسؤولين في “التوك شو”

أحداث مهمة على الصعيدين الدولي والمحلي، شهدتها الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من اليوم.

وجاء من أبرز تلك التصريحات، تصريح وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، حينما أعلن أن هناك نحو 74 تجربة بحثية أجريت على فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يجر الإعلان عن إجراء أبحاث على 4 لقاحات مصرية لعلاج فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة دعم البحث العلمي والعلماء؛ لتكون مصر ضمن الدول المساهمة في إيجاد لقاح أو مصل للفيروس التاجي، مشيرا إلى أن هناك نحو 74 تجربة بحثية على علاج الفيروس في مصر.

وأضاف عبدالغفار أن إعلان المركز القومي للبحوث انضمام مصر لمنظمة الصحة العالمية بأبحاث 4 لقاحات ضمن 132 لقاحا يجرى تجربتها، موضحا أن مصر عملت على أخذ جزء من فيروس كورونا المستجد وجرى دمجه مع فيروس H1N1، ليخرج فيروس غير ضار ويمكن استخدامه في العلاج.

الشركة المصنعة لـ«ريمديسيفير»: إنتاج لقاح كورونا بمصر نجاح كبير للدولة

أعلن المدير العام للشركة المصنعة لعقار ريمديسيفير المعالج لفيروس كورونا الدكتور أمجد طلعت، أن الشركة وفرت عقار “ريمديسيفير” وهو أحدث عقار لفيروس كورونا في مصر، عقب الموافقة عليه وتوافره في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه نجاح كبير لمصر.

وأكد طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، أن الشركة سوف تعمل على تصنيع الدواء وتصديره إلى نحو 126 دولة، حيث إنها قادرة على إنتاج أكثر من 16 ألف فايل يوميًا، أي نصف مليون فايل شهريًا.

وعن تطورات سد النهضة، أكد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، أن ما يدعو للقلق هو أن مصر لم تحصل على المستندات الهندسية والتقارير والرسومات الخاصة بتأمين سد النهضة.

وقال وزير الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، إنه لا توجد أي قرينة في يده توضح أن هناك إجراءات اتخدت لأننا لم نر من حدث، مضيفا: “طالما مشفناش المستندات يبقى فيه قلق”.

وأضاف وزير الري، أن مصر من وجهة نظرها أنه عند ملء سد النهضة فإن مخزون السد العالي سيدعم الملء الخاص بالسد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دعم مصري لإثيوبيا في مسألة الملء.

وعن واقعة الشاب المتحرش، قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تحدثت مع بعض الفتيات، واستمعت لبعض الشكاوى الخاصة بفتيات تضررن من شاب اغتصب بعضهن وتحرش بالبعض الآخر، وتسبب في أضرار جسدية ونفسية لهن، موضحة أنه سيجرى تقديم بلاغ إلى النائب العام من أجل التحقيق فيه.

وطالبت مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الفتيات اللائي تضررن من هذا الأمر بالتحدث عن مشكلتهن؛ من أجل توعية غيرهن من الفتيات وحماية غيرهن من الأذى بهذا الشكل.