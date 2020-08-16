أحمد فتحي يهدد نادي بيراميدز ببقائه مع الأهلي بسبب رمضان صبحي

صرح عمرو ربيع الإعلامي بقناة النهار والذي يقدم برنامج “نمبر وان” على شاشة قناة النهار المصرية، أن اللاعب أحمد فتحي لاعب نادي الأهلي، والذي سوف ينتقل إلي نادي بيراميدز بدايةص من الموسم القادم، طلب من المسؤولين في نادي بيراميدز مساواته باللاعب رمضان صبحي.

وقال عمرو ربيع في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار:

أحمد فتحي طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

وتابع عمرو ربيع الإعلامي بقناة النهار:

رمضان صبحي سيحصل تقريبًا على 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به.

أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي.