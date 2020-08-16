أحمد مرتضى منصور يتوقع عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي

توقع أحمد مرتضى منصور أن يعود اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى، حيث صرح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مرتضى، : “إنه يتوقع عودة رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي، لافتًا إلى أنه واحد من أفضل 10 لاعبين في مصر.”

وصرح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مرتضى لبرنامج “وان تو” الإذاعي: “تدخلنا بشكل واضح في صفقة رمضان صبحي، من حقنا التفاوض مع أي لاعب”.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مرتضى: “أرسلنا عرضًا رسميًا إلى هدرسفيلد، رمضان صبحي واحد من أفضل 10 لاعبين في مصر”.

وتابع: “أتوقع عودته للأهلي، وأن يتم مراضاته”.

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن قبل عدة أيام خروج رمضان صبحي من حسابات الفريق الأحمر، مؤكدًا رغبة اللاعب في الانضمام إلى نادي بيراميدز.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي، انضم إلى صفوف الأهلي معارًا من هدرسفيلد تاون لمدة موسم ونصف (على فترتين)، وحاولت إدارة القلعة الحمراء شراء عقد اللاعب من ناديه الإنجليزي إلا أن رمضان أبدى رغبته في الانتقال لبيراميدز.