أحوال الطقس ودرجات الحرارة خلال “الأربعاء والخميس والجمعة”

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لأحوال الطقس خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وتوقعت الهيئة، في بيان اليوم، أن طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 35- 25، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 38 -28، شمال الصعيد 38 – 25، جنوب الصعيد 42- 28.

ولفتت إلى احتمالية سقوط أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون خفيفة على مناطق متفرقة، كما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس الخميس، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34- 25، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 38 -28، شمال الصعيد 37 – 25، جنوب الصعيد 41- 28.

أما طقس الجمعة المقبلة، فهو مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 35- 25، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 37 -28، شمال الصعيد 36 – 25، جنوب الصعيد 40- 28.

وأفادت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تتمثل في وجود الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية.