أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه تطرحها مصر اليوم

أذون خزانة تقدر قيمتها بـ 18 مليار جنية، سوف يطرحها البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، من أجل تمويل عجز الموازنة منسقًا ذلك مع وزارة المالية.

أوضح البنك المركزي ي منشور له عبر موقعه الإلكتروني، قيمة الطرحين الأول والثاني، إذ تبلغ قيمة الأول 8 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، أما الثاني فقيمته تبلغ 10 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، أما الحكومة فإنها تستدين عن طريق سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، إذ أن البنوك الحكومية تعد أكبر المشتريين له.

ووزارة المالية كشفت الشهر الماضي، عن احتمالية تتعلق بتقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

يشار إلى أن مصر تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهم قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة في مصر.

في الوقت الذي أمر فيه محمد معيط وزير المالية، أن ينشىء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب من شأنها تولي مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، كما أن تلك الوحدة تختص بمراجعة هذه العوائد منسقة ذلك مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وكل الجهات المعنية.

ومن شأن مهام الوحدة أيضا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وكذلك مسؤوليتها فحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.