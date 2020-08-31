أزمة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا بسبب الخلاف على ملء سد النهضة

أزمة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا بسبب الخلاف على ملء سد النهضة

طلبت الحكومة الإثيوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، توضيحا وتفسيرا بشأن التقرير الذي تحدث عن قطع واشنطن لمساعداتها لإثيوبيا بسبب الخلاف على ملء سد النهضة.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن ” فيتسوم أريجا” سفير إثيوبيا في واشنطن كتب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “إن واشنطن قالت إنها ستقدم تفسيرا اليوم الاثنين، لكن لم يكن هناك تأكيد على قطع تمويل سد النهضة”.

الجدير بالذكر أن مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أعلنت أن “مايك بومبيو” وزير الخارجية الأمريكي قد وافق على خطة من شأنها وقف المساعدات الأمريكية لإثيوبيا.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي الأمريكية”، فإن القرار قد يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة إلى إثيوبيا والتي تقدر بنحو 130 مليون دولار أمريكي.

وقال مسئولون أنه لم يتم تحديد المبلغ المقرر حذفه من المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا، وسط توقعات بأن يقل المبلغ عن 130 مليون دولار.