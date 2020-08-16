أسبوع ناري لعشاق الكرة.. قمة الأهلي والزمالك.. ونهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم أسبوع ناري، يتصدره قمة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب المباراتين النهائيتين لتحديد البطل بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتبدأ الإثارة ستكون مع مباريات المربع الذهبي ضمن بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع إشبيلية مساء اليوم الأحد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وغداً يلتقي فريقي إنتر ميلان الإيطالي مع شاختار الأوكراني الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي موعد مباراة إنتر وشاختار بالساعة التاسعة مساءً غداً الاثنين، ويأتي لقاء الأهلي ضد أسوان في الدوري، ضمن مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباريات يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020

يأتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بلقاء قوي بين باريس سان جيرمان ولايبزيج، يحتضنها ملعب النور في لشبونة.

وينتظر الزمالك لقاء قوي أمام نادي مصر على ملعب الكلية الحربية، ويشهد ذلك اليوم إقامة ثلاث مباريات أخرى بين نادي طنطا وحرس الحدود، ومصر المقاصة والجونة، والاتحاد والمصري.

مباريات يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020

سيواجه بايرن ميونيخ الألماني فريق ليون الفرنسي على ملعب خوسيه ألفالادي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لحجز البطاقة الثانية إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية ومواجهة الفائز من لقاء باريس ولايزبيج.

ويضم يوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للدوري الأوروبي ، حيث يلتقي الفائز من لقاء مانشستر يونايتد وإشبيلية مع الفائز من مواجهة إنتر وشاختار في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

موعد القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري يوم السبت الموافق 22 أغسطس، وستعد تلك المواجهة الأولى بينهما بنسخة هذا الموسم بعد انسحاب الزمالك في الدور الأول.

وتشهد مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز إقامة ثلاث مباريات تسبق قمة الأهلي والزمالك والتي تنطلق في التاسعة مساء، حيث يلتقي طلائع الجيش مع طنطا، والجونة مع نادي مصر، ثم المصري مع مصر المقاصة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تختتم منافسات الأسبوع بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد المقبل على ملعب النور، إذ يلتقي الفائز من لقاء بايرن وليون مع الفائز من لقاء باريس ولايبزيج.

مواعيد مباريات الأسبوع:

الأحد 16 أغسطس:

إشبيلية ومانشستر يونايتد “9 مساءً”.. نصف نهائي الدوري الأوروبي.

الإثنين 17 اغسطس:

إنتر ميلان وشاختار “9 مساءً”.. نصف نهائي الدوري الأوروبي.

الأهلي وأسوان “9 مساءً”.. الجولة الـ20 من الدوري المصري.

الثلاثاء 18 أغسطس:

لايبزيج وباريس سان جيرمان “9 مساءً”.. نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نادي مصر والزمالك “9 مساءً”.. الجولة الـ20 من الدوري المصري.

الأربعاء 19 أغسطس:

بايرن ميونيخ وليون “9 مساءً”.. نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الجمعة 21 أغسطس:

المباراة النهائية للدوري الأوروبي “9 مساءً”.

‏السبت 22 أغسطس:

الزمالك والأهلي “9 مساءً”.. الجولة الـ21 للدوري المصري.

الأحد 23 أغسطس:

المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا “9 مساءً”.