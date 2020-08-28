أستاذ بجامعة نيويورك يكشف عن مفاجأة بشأن فيروس كورونا

قال الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس، اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020، إن هناك أبحاث أثبتت أن بعض فصائل الدم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وشدد “عياش” على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلته أن كمامة N95 هي كمامة تحمي صاحبها بنسبة 95%، وأن معظم الكمامات تحمي الآخرين ولا تحمي صاحبها، ولذلك يجب على الجميع ارتداء الكمامة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عقدت اجتماعًا أمس الخميس، مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول.