أسعار الأرز تتراجع 18 % بالأسواق بسبب المحصول الجديد

قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات “رجب شحاتة”، إن أسعار الأرز تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 17 و18% بالأسواق المصرية.

وقال شحاتة إن السبب في تراجع أسعار الأرز ترجع إلى زيادة المعروض من الأزر بالأسواق، بالتزامن مع موسم حصاد المحصول الجديد منه.

ويتم حصاد المحصول الجديد من الأزر منذ بداية شهر أغسطس الجاري وحتى شهر أكتوبر المقبل.

وذكر شحاته أن متوسط سعر طن الأرز الشعير وصل إلى نحو 3500 جنيه مقابل 4 آلاف جنيه قبل شهر، ويبلغ متوسط سعر طن الأرز الأبيض إلى نحو 5500 جنيه مقابل 6 آلاف جنيه و6500 جنيه.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتراجع الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة المعروض من المحصول الجديد، مشيرا إلى أنه قد يتسبب تراجع السعر في ضرر للمزارعين.

وطالب رئيس شعبة الأرز بتدخل الحكومة لشراء بعض الكميات من الأرز من المزارعين لوقف التراجع عن هذا السعر.

وقال شحاتة إن سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

وفي وقت سابق صرح رئيس شعبة الأرز، إن هناك وفرة كبيرة في المعروض بالأسواق والمخزون تكفي استهلاك المواطنين حتى العام المقبل.