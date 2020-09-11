بعد تخفيضها حتى 70%.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة

بعد تخفيضها حتى 70%.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة

تلقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أكد فيه قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وعن المحافظات التي قامت بخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء وهي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

وينشر مصر 365، قائمة بمتوسطات أسعار التصالح في مخالفات البناء على المتر الواحد في المحافظات الـ23 بالنسبة للسكني والتجاري والإداري والصناعي وأخرى.