أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 في مصر
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، عند أسعار أمس الجمعة 4 سبتمبر.
وقد تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بينما كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
ويرصد مصر 365 لكم أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة المطلوبة من قبل المواطنين في الأسواق المصرية، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور، الذي يعد أكبر سوق تجاري للخضروات والفاكهة في مصر.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 في مصر
- الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
- البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
- البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
- الكوسة بين 4 و6 جنيهات.
- الفاصوليا بين 17 و21 جنيها.
- الباذنجان البلدي بين جنيه و3.25 جنيه.
- الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
- الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.
- الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
- الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
- البامية بين 14 و18 جنيها.
- أسعار الفاكهة:
- العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.
- العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.
- البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.
- الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
- الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.
- البطيخ بين 12 و18 جنيها.
- المانجو العويس بين 14 و 32 جنيها.
- المانجو الهندي بين 10 جنيهات و19 جنيها.
- المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.
- المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.