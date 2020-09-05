استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، عند أسعار أمس الجمعة 4 سبتمبر.

وقد تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بينما كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

ويرصد مصر 365 لكم أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة المطلوبة من قبل المواطنين في الأسواق المصرية، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور، الذي يعد أكبر سوق تجاري للخضروات والفاكهة في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 في مصر