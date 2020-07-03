أسعار الدولار تتراجع خلال أسبوع أمام الجنيه في البنوك

تراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع أمام الجنيه المصري، وذلك في معظم البنوك العاملة داخل مصر بعكس بعض البنوك الأخرى التي استقر فيها سعر الصرف.

وكان من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار ولو بشكل تدريجي تزامناً مع عودة مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية، وفي مقدمتها نشاط قطاع السياحة الذي استعاد نوعاً ما بريقه مع مطلع شهر يوليو الحالي.

وتوقع العديد من الخبراء خلال الفترات الماضية أن عملة الدولار الأمريكي سوف تتواصل في الصعود أمام عملة الجنيه، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إلا أن الوضع بات مختلفاً بعد مرور عدة أيام قليلة فقط لا غير على عودة معظم أنشطة الحياة إلى طبيعتها.

وتحاول الدولة المصرية في الوقت الحالي أن تقوم بتطبيق خطة التعايش مع وباء كورونا مثلما هو حال جميع دول العالم الأخرى، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية لعدم اكتشاف أي علاج فعال أو لقاح قادر على القضاء على ذلك المرض.

أسعار الدولار الأمريكي في مصر اليوم الجمعة 3 يوليو 2020 في البنوك: