أسعار الدولار تتراجع خلال أسبوع أمام الجنيه في البنوك
تراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع أمام الجنيه المصري، وذلك في معظم البنوك العاملة داخل مصر بعكس بعض البنوك الأخرى التي استقر فيها سعر الصرف.
وكان من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار ولو بشكل تدريجي تزامناً مع عودة مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية، وفي مقدمتها نشاط قطاع السياحة الذي استعاد نوعاً ما بريقه مع مطلع شهر يوليو الحالي.
وتوقع العديد من الخبراء خلال الفترات الماضية أن عملة الدولار الأمريكي سوف تتواصل في الصعود أمام عملة الجنيه، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إلا أن الوضع بات مختلفاً بعد مرور عدة أيام قليلة فقط لا غير على عودة معظم أنشطة الحياة إلى طبيعتها.
وتحاول الدولة المصرية في الوقت الحالي أن تقوم بتطبيق خطة التعايش مع وباء كورونا مثلما هو حال جميع دول العالم الأخرى، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية لعدم اكتشاف أي علاج فعال أو لقاح قادر على القضاء على ذلك المرض.
أسعار الدولار الأمريكي في مصر اليوم الجمعة 3 يوليو 2020 في البنوك:
- البنك المركزي المصري، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.07 جنيه.
- بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- البنك العربي الإفريقي، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك البركة، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك بلوم مصر، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- البنك الأهلي الكويتي، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- البنك المصري الخليجي، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك مصر إيران، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك قناة السويس، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك المشرق، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك الكويت الوطني، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك تنمية الصادرات، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك الاستثمار العربي، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- البنك العقاري المصري، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- البنك الأهلي المتحد، سعر البيع 16.19 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.
- بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.
- بنك عوده، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.
- بنك التنمية الصناعية، سعر البيع 16.18 جنيه / سعر الشراء 16.08 جنيه.
- البنك التجاري الدولي، سعر البيع 16.18 جنيه / سعر الشراء 16.08 جنيه.
- بنك الإمارات دبي الوطني، سعر البيع 16.18 جنيه / سعر الشراء 16.08 جنيه.
- البنك العربي الدولي، سعر البيع 16.18 جنيه / سعر الشراء 16.08 جنيه.
- بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 16.18 جنيه / سعر الشراء 16.08 جنيه.
- البنك الأهلي المصري، سعر البيع 16.17 جنيه / سعر الشراء 16.07 جنيه.
- بنك مصر، سعر البيع 16.17 جنيه / سعر الشراء 16.07 جنيه.
- بنك الإسكندرية، سعر البيع 16.18 جنيه / سعر الشراء 16.08 جنيه.
- بنك إتش إس بي سي، سعر البيع 16.18 جنيه / سعر الشراء 16.09 جنيه.