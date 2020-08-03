أسعار الذهب العالمية ترتفع من جديد وتصل لمستوى تاريخي غير مسبوق

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي غير مسبوق اليوم الاثنين مع كثرة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بفعل مخاوف التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كورونا، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1992.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس: “المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا”.

وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.