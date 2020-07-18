أسعار الذهب العالمية تشهد صعودا كبيرا في نهاية تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الذهب العالمية صعودا، وذلك في نهاية تداولات أمس إذ سجلت نسبة الصعود 0.74%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعا مقدر قيمته بـ13.2 دولار لتسجل 1810.4 دولار في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بينما اليوم السبت وغدًا الأحد هما عطلة رسمية في البورصات العالمية.

على المستوى المحلي، فشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث ارتفع سعر جرام الذهب ليسجل مستوى قياسي جديد لم يصل إليه من قبل.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم الى 800 ، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 686 جنيهً، وعيار 24 نحو 914 جنيهًا، والجنيه الذهب 6392 جنيه.

وسجل سعر الأوقية 1800 دولار في الساعة الثانية عشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات الاسبوع الماضي، حيث صعد سعر الأوقية إلى 1800 دولار لأول مرة منذ عام 2011.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.