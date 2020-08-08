أسعار الذهب تتراجع محلياً وعالمياً مع بداية التعاملات الصباحية

تراجعت اليوم أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وهوت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1.36% لتسجل 2035 دولارًا للأوقية بعد أن كانت قد لامست مستوى 2075 دولارًا للأوقية لأول مرة في تاريهخا خلال جلسة تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

بينما في السوق المحلي المصري تراجعت أسعار الذهب، منذ بداية التعاملات في أسواق الصاغة.

حيث سجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 1024 جنيها للجرام بعد أن سجل بالأمس 1034 جنيهًا.

عيار 21 الأكثر شيوعا يسجل 896 جنيها بعد أن سجل بالأمس 905 جنيهات.

عيار 18 يصل إلى 768 جنيها للجرام بعد أن سجل بالأمس 775 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 7168 جنيها بعد أن سجل بالأمس 7240 جنيها.

مع العلم أن هناك بعض الاختلافات في أسعار الذهب من محل صاغة لآخر