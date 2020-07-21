أسعار الذهب ترتفع اليوم لأعلى مستوى في تاريخ المعدن النفيس

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 820 جنيها للجرام بارتفاع قدرة 14 جنيه عن أسعار الذهب بداية التعاملات.

وارتفعت أسعار الذهب ارتفعت اليوم لأعلى مستوى في تاريخ المعدن النفيس في مصر.

ويرجع السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1843 دولار وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر حيث سجل عيار 18 مبلغ 703 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 820 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 24 الي 937 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 6560 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وسجل الذهب على المستوى المحلي والعالمي ارتفاعا بلغت نسبته 15 في تقريبا.