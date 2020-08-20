أسعار الذهب تستمر في التراجع محلياً والجرام يخسر 30 جنيهاً

تستمر أسعار الذهب في التراجع للمرة الثانية اليوم الخميس الموافق 20 اغسطس 2020، وذلك في السوق المحلي في مصر، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 22 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس؛ ليخسر بذلك 30 جنيها من قيمته خلال يومين فقط.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب في تصريحات صحفية له اليوم:

إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 858 جنيهًا مقابل 880 جنيهًا أمس، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 735 جنيهًا، وكذلك سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 981 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6864 جنيهًا.

وتستمر أسعار الذهب في التراجع منذ الأمس، لتتراجع محلياً بأكثر من 30 جنيه لسعر الجرام الواحد، ومن المتوقع أن يستمر التراجع محلياً الأسبوع المقبل، حيث أن اليوم ختام التعاملات في مصر وغداً أجازة.

وعالميًا، واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم بنسبة طفيفة 0.1%؛ لتسجل 1927 دولارا للأوقية الساعة 12:45 ظهرًا، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد تراجعها الكبير أمس بقيمة 73.46 دولار للأوقية بنسبة 3.7%.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت أيضًا خلال تعاملات أمس الأربعاء لأول مرة في 4 أيام، حيث انخفض الجرام بقيمة 8 جنيهات دفعة واحدة.