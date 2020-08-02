أسعار الذهب تسجل أكبر زيادة شهرية في يوليو 2020 بمصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر يوليو الماضي، ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال عام 2020، وذلك وسط موجة من الارتفاعات الشهرية خلال العام خاصة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، وواصلت أسعار الذهب تحطيم أرقامها القياسية خلال الشهر الماضي.

حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال يوليو الماضي في مصر بنسبة 10.2%، ليرتفع سعر الجرام عيار 21 بنحو 81 جنيها، مسجلا 877 جنيها، وهو أعلى مستوى تاريخي له.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 752 جنيها بنهاية يوليو، ووصلت أسعار الذهب عيار 24 الي 1002 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب في مصر بذلك بنسبة 29.2% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي.

وقفزت أسعار الذهب عيار 21 بقيمة 198 جنيها، والجرام عيار 18 بنحو 170 جنيها، والجرام عيار 24 بنحو 226 جنيها، والجنيه الذهب بنحو 1584 جنيها.