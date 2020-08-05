أسعار الذهب تصل لمستوى قياسي جديد في بداية تعاملات اليوم

أسعار الذهب تصل لمستوى قياسي جديد في بداية تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب العالمية اليوم ارتفاعها الكبير، لتصل مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 إلى 2035.4 دولار للأوقية، بحسب وكالة بلومبرج.

وقفز سعر أوقية الذهب أمس حاجز ألفي دولار لأول مرة في تاريخها.

وارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بحلول الساعة العاشرة من صباح اليوم بنسبة 0.80% لتسجل 2035.4 دولار، وهو مستوى قياسي لم تشهده من قبل.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس “انخفاض الدولار والعوائد الاسمية، إذ لا تزال التكهنات ذائعة بشأن النمو العالمي والحزمة المالية في الولايات المتحدة، هو ما يقود أسعار الذهب بشكل أساسي للارتفاع”.

“التوقعات تظل قوية جدا للذهب. والأمر المثير للاهتمام أننا رأينا متعاملين يقلصون انكشافهم الدائن على الذهب خلال موجة الارتفاع في الآونة الأخيرة مما يشير إلى أن مشترين جديد قد يعودون مجددا إلى السوق لدفع الأسعار للارتفاع”.

وتوصل حالات فيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة واضطرت عشرات الولايات الأمريكية لتعليق خططها لإعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها. وبلغ عدد المصابين عالميا ما يزيد عن 18.41 مليون.

وأثرت الزيادة السريعة في الحالات على الآمال بشأن انتعاش اقتصادي أميركي سريع، مما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات إلى مستويات قياسية متدنية، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار الأمريكي 0.3% مقابل منافسيه، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 25.95 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 938.16 دولار وهبط البلاديوم 0.8% إلى 2122.74 دولار.