أسعار الذهب تقفز الي أعلى مستوياتها في مصر والجرام يرتفع 43 جنيهًا خلال أسبوع

أسعار الذهب تقفز الي أعلى مستوياتها في مصر والجرام يرتفع 43 جنيهًا خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي في مصر، بنحو 43 جنيهًا للجرام الواحد، بفضل زيادة أسعار الذهب عالميًا.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 845 جنيهًا، مقابل 802 جنيه الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 724 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 965.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6760 جنيهًا.

وعالميًا، يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في 9 سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

كما أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية للصناديق من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين ضخوا المزيد من المال في الذهب على الأخص، فيما أظهرت التدفقات الأسبوعية ثاني أكبر دخول لها إلى المعدن الأصفر على الإطلاق.

ووصل سعر الذهب عالميا إلى 1895 دولارا للأوقية.