أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الكبير لليوم الثالث على التوالي محلياً وعالمياً

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها القياسي في مصر لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس؛ ليرتفع سعر الجرام 18 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيهًا.

وسجل بذلك سعر الجرام عيار 21 زيادة في سعره بقيمة 32 جنيهًا خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد زيادته 3 جنيهات في تعاملات الثلاثاء، و12 جنيهًا أمس، و17 جنيهًا اليوم.

وخلال تعاملات اليوم الخمسي 23 يوليو 2020 ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى أعلى مستوياتها في 9 سنوات، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 11.2 دولار بنسبة 0.59%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1882.5 دولار في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 16 جنيهاً للجرام الواحد.