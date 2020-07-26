أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر مع استقرارها عالمياً

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2020، حيث صعد الجرام بقيمة جنيها وحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم ليصب إلى 849 جنيهًا مقابل 848 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 727 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 970 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6792 جنيهًا.

يذكر أن اليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية، مما يساهم في استقرار مؤقت في حركة أسعار الذهب العالمية.