أسعار الذهب تواصل صعودها التاريخي وعيار 21 يسجل 832 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، داخل الأسواق ومحال الصاغة بنسبة 7 جنيهات فى الجرام الواحد.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 832 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 مبلغ 713 جنية.

وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الى 951 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم مبلغ 872 جنيهًا.

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6656 جنيه، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 الى 555 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً الي 1873 دولار للأوقية.