أسعار العملات العربية تتراجع مقابل الجنيه في أسبوع

أسعار العملات العربية تتراجع مقابل الجنيه في أسبوع

انخفضت أسعار العملات العربية ومنها الريال السعودي، والدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

حيث تراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة قرشين ليسجل أمس الخميس 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل 4.27 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس الخميس 49.20 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع مقابل 49.34 جنيه للشراء و 52.12 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار البحريني بقيمة 12 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 40.78 جنيه للشراء.

كما انخفض سعر الريال العماني بقيمة 13 قرش ليسجل 40.05 جنيه للشراء و41.25 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال القطري بقيمة قرش واحد ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الأردني بقيمة 7 قروش ليسجل أمس الخميس 21.95 جنيه للشراء و22.41 جنيه للبيع.