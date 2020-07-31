أسعار العملات ترتفع مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما تراجع سعر الجنيه الاسترليني، والين الياباني.

وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه، ليسجل 18.65 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع في مصر، مقابل 18.32 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

وارتفع أيضاً سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.56 جنيه للشراء و20.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع في مصر، مقابل 20.13 جنيه للشراء و20.41 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الكندي ليسجل أمس الخميس 11.89 جنيه للشراء و12 جنيها للبيع، مقابل 11.81 جنيه للشراء و11.94 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك الأهلي.

وارتفع سعر الين الياباني قرشا، ليسجل اليوم 15.13 جنيه للشراء و15.28 جنيه للبيع مقابل 14.87 جنيه للشراء و 15 جنيها للبيع.