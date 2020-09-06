تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك، وأعلى عائد شهادات ادخارية في البنوك المصرية، وشهادات ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية الشهرية، حيث تصدر البنوك المصرية شهادات استثمار لخدمة عملائها ، ومن بين شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك ، شهادات البنك الأهلي ، وشهادات بنك مصر ، وشهادة الاستثمار تثبت حق صاحبها في المبلغ الذي أودعه في البنك ، وشهادة الاستثمار تخضع لنظام القرض ، وقوانين أخرى خاصة بالشهادة.

وتعتبر شهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر لها العديد من المزايا ، من بينها أن الشهادة إسمية ويمكن شراؤها بأسماء الغير ومن دون حد أقصى ، كما يمكن لصاحبها صرف العائد من أي فرع من فروع البنوك ، فضلا عن أن الشهادة وعائدها معفاة من الضرائب على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، كذلك يمكن شراء شهادات مشتركة باسم أكثر من شخص ، وتُجدد شهادات الاستثمار في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد ، ويمكن حفظ شهادة الاستثمار لدى البنك وإضافة عائدها لحساب العميل ، سواء كان جارٍ أو توفير أو خاص من دون مصروفات ، وأيضا يمكن توكيل الغير لصرف العائد أو صرف قيمة الشهادة أو أيهما حسب رغبة العميل ، وكذلك يمكن الاقتراض بضمان شهادة الاسثمار بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

وتعد أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت ، أحد الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء ، حيث تختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر ، وذلك حسب سياسة كل بنك ، ونوعية العملاء التي تستهدفها البنوك ، فضلا عن مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك ، وكذلك أعباء التكلفة التشغيلية للأموال ، وأشياء أخرى.

وتنقسم شهادات الاستثمار في البنوك إلى أكثر من نوع ، وهي «شهادة ذات قيمة متميزة ، وشهادة ذات عائد جار ، وشهادة ذات جوائز» ، فضلا عن الشهادات الثلاثية ذات عائد نصف السنوي ، الشهادات الخمسية ذات عائد سنوي ، شهادات ذات عائد سنوي لمدة 5 سنوات ، شهادات ذات عائد شهري لمدة 7 سنوات ، شهادات ذات عائد «شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي» متغير لمدة 3 سنوات ، شهادات التميز ، شهادات الخير ، شهادات الضمان ، الشهادات الدولارية ، الشهادات الإسترلينية ، شهادات اليورو ، شهادات الخير الدولارية ، شهادات المعاملات الإسلامية ذات العائد الربع سنوي ، شهادات المعاملات الإسلامية ذات العائد الشهري ، وشهادات الخير للمعاملات الإسلامية ذات عائد شهري وربع سنوي ، ويمكن للعملاء الحصول على شهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر ، عن طريق زيارة البنك وطلب الشهادة من الموظف المختص.

الشهادات الادخارية ذات الـ3 سنوات ، هي الأكثر إقبالا ورواجا بين العملاء ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العائد المقدم عليها ، بالمقارنة بالشهادات الأخرى ذات آجال عام واحد ، أو 5 أو 7 سنوات ، إضافة إلى أن البنوك تمنح مزايا على بيع الشهادات الادخارية أمام عملائها ، ومن بين هذه المزايا ، السماح بالاقتراض بضمان الشهادة ، لشراء سيارة أو قرض شخصي أو سلع معمرة وغيرها ، كما تتيح الفرصة كذلك أمام العملاء ، لاسترداد أصل الشهادة قبل انتهاء آجالها ، شرط مرور 6 أشهر على شراء الشهادة.

الأوراق المطلوبة لشراء الشهادة في جميع البنوك واحدة ، وهي «صورة بطاقة الرقم القومي سارية ، إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر لفتح حساب توفير في البنك بهدف إضافة عائد الشهادة ، وشهادة إثبات دخل حال عدم تدوين الوظيفة على الرقم القومي ، وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري».

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت ، والتي يبلغ آجالها 3 سنوات ، ويرصد كذلك الحد الأدنى لشراء الشهادة في البنوك ، في الجهاز المصرفي بالترتيب ، وذلك حسب الفائدة الأعلى ، وهي كما يلي:

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر:

هناك شهادة ابن مصر ذات آجال عام، وتتميز بفائدة نسبتها 15% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أما شهادة إدخار 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة 12% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.

شهادة الاستثمار “ب” ذات آجال 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة 12.5% بشكل سنوي ويكون صرف العائد كل 3 أشهر، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

كل شهادات الاستثمار تطرح من خلال فروع البنك الأهلي المصري، لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري:

فيما يخص الشهادة البلاتينية ذات آجال عام، فإن نسبة الفائدة 15% بشكل سنوي، وتعتبر الأعلى في مصر، على أن يكون صرف العائد بشكل شهريا، ومبلغ 1000 جنيه هو أقل مبلغ من أجل ربط الشهادة.

أما الشهادة البلاتينية 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة 12% بشكل سنوي بالنسبة إلى العائد الشهري، و12.25% بالنسبة للعائد الربع سنوي، ومبلغ 1000 جنيه هو بداية ربط الشهادة.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك العربي الافريقي الدولي:

شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات فإن نسبة الفائدة تتراوح بين 12% سنويا بالنسبة للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و12.375% سنويا للعائد النصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 50000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي CIB:

بالنسبة إلى شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة تتراوح بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك المشرق:

شهادة ذات آجال 3 سنوات: إن نسبة فائدتها تتراوح بين 12% للعائد الشهري، و11.5% للعائد ربع سنوي، و11.5% للعائد النصف سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك القاهرة:

شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات نسبة فائدتها الفائدة تتراوح بين 12% سنويا يصرف العائد بشكل شهري، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك قطر الوطني الأهلي:

شهادة ذات آجال 3 سنوات نسبة فائدتها تتراوح بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد ربع سنوي، الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك (HSBC):

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة تبلغ 10.25% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير 3سنوات نسبة فائدتها تبلغ 12% سنويا، ويكون صرف العائد كل 3 أشهر، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الكويت الوطني:

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تتراوح بين 8.5% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 3000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في التجاري وفا بنك إيجيبت:

الشهادة الادخارية 3 سنوات فإن نسبة فائدتها تتراوح بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% للعائد الربع سنوي، و11.25% سنويا نهاية المدة، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 20 ألف جنيه.

الشهادة 3 سنوات للعائد المدفوع مقدما، فإن نسبة فائدتها تبلغ 24.75% يحصل العميل على عائدها بعد ربط الشهادة والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك عوده:

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تتراوح بين10% سنويا للعائد الشهري، و10.10% سنويا للعائد الربع سنوي، و10.25% سنويا للعائد للنصف سنوي، و10.5% سنويا للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 10 آلاف جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في ميد بنك “مصر إيران” سابقا:

شهادة ادخار 3 سنوات فإن نسبة فائدتها تتراوح بين 11% يكون صرف العائد بشكل شهري، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي، و12% يصرف سنويا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الإسكندرية:

شهادة أليكس ستار ذات آجال 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تتراوح بين 10% سنويا يكون صرف العائد بشكل شهري، و10.25% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه، أو 5000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تتراوح بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و8.95% سنويا للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5 آلاف جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الاستثمار القومي:

هناك شهادة استثمار “ب” ذات آجال عامين، فإن نسبة الفائدة 14% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد كل 3 أشهر، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أ/ا شهادة الاستثمار “ب” ذات آجال عام، فإن نسبة الفائدة 13% سنويا، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الزراعي:

شهادة الحصاد ذات آجال 3 سنوات، نسبة الفائدة تبلغ 12% بشكل سنوي ويكون صرف العائد كل ربع سنة، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في إي جي بنك EG Bank:

شهادة ذات آجال 3 سنوات، إن نسبة فائدتها تتراوح بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و9.5% سنويا للعائد النصف سنوي، و10% للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك SAIB:

شهادة ذات آجال 3 سنوات إن نسبة فائدتها تتراوح بين 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك قناة السويس:

شهادة ذات آجال 3 سنوات، إن نسبة فائدتها تتراوح بين 11% للعائد الشهري، و11.1% للعائد ربع سنوي، و11.25% للعائد النصف سنوي، و11.5% للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك كريدي أجريكول مصر:

شهادة ادخار 3 سنوات، نسبة فائدتها تتراوح بين 9.5% سنويا للعائد الشهري، و9.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و10% سنويا للعائد النصف سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 3000 جنيه.