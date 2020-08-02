أسعار المراوح في مبادرة “مايغلاش عليك” بتخفيضات تصل إلى 10%

أسعار المراوح في مبادرة “مايغلاش عليك” بتخفيضات تصل إلى 10%

نشر موقع مبادرة “مايغلاش عليك” لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي أسعار المراوح والشفاطات، بعروض وخصومات على 15 نوعا من المراوح والشفاطات، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة.

وهذه الأنواع هي المتاح بيعها عبر الموقع الإلكتروني، وتتيح المبادرة منتجات أخرى ولكن عبر المحلات المشاركة في المبادرة و نستعرضها فيما يلي:

– مروحة صندوقية بالحامل والريموت “ذهبية” بسعر 697 جنيهًا بدلا من 775 جنيهًا بخصم 10%.

– مروحة صندوقية بالحامل بدون ريموت- تورنيدو بسعر 634 جنيها بدلا من 704 جنيهات، بخصم 10%.

– مروحة سقف بسعر 450 جنيهًا بدلا من 500 جنيه، بخصم 10%.

– مروحة صندوقية مكتب بدون ريموت- تورنيدو 517 جنيهًا بدلا من 574 جنيهًا، بخصم 10%.

– مروحة صندوقية مكتب بالريموت “ذهبية” 579 جنيهًا بدلا من 644 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط صناعي بسعر 1830 جنيهًا بدلا من 2033 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط صناعي بمحرك ¾ حصان بسعر 2601 جنيهًا بدلا من 2891 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط صناعي بمحرك 1/3 حصان بسعر 3794 جنيهًا بدلا من 4215 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط بمحرك 1 حصان بسعر 2153 جنيهًا بدلا من 2392 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط بمحرك ¾ حصان بسعر 2896 جنيهًا بدلا من 3218 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط بمحرك 1/3 حصان بسعر 3016 جنيهًا بدلا من 3351 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط بمحرك 1.5 حصان بسعر 1159 جنيهًا بدلا من 1288 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط بمحرك 1 حصان بسعر 3468 جنيهًا بدلا من 3854 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط بمحرك ¾ حصان بسعر 2416 جنيهًا بدلا من 2684 جنيهًا، بخصم 10%.

– شفاط بمحرك 1 حصان بسعر 2512 جنيهًا بدلا من 2791 جنيهًا، بخصم 10%.