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أسعار تذاكر القطارات الجديدة بزيادة من 25% إلى 150%

كتبه متابعات 365 0
أسعار تذاكر القطارات الجديدة أسعار تذاكر القطارات الجديدة

قررت هيئة السكة الحديد، الأربعاء، زيادة أسعار تذاكر القطارات، ابتداء من غد الخميس، بنسب تتراوح بين 25% و150%.

وكشف القرار، الذي أصدرته الهيئة الأربعاء، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30% والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

وفيما يلي صورة من قرار الهيئة بنسبة الزيادة في أسعار التذاكر:

اسعار تذاكر العربات الروسية من هيئة السكة الحديد
اسعار تذاكر العربات الروسية من هيئة السكة الحديد
اسعار تذاكر العربات الروسية من هيئة السكة الحديد
اسعار تذاكر العربات الروسية من هيئة السكة الحديد

أسعار تذاكر القطارات الجديدة by Mohamed Salama on Scribd