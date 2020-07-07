أسهل طريقة بنكية للربح السريع باستثمار 500 ألف جنيه

تقدم البنوك العاملة بالسوق المصرية، أفضل الطرق لاستثمار الأموال بشكل مضمون، عبر شهادات الادخار ذات العائد الثابت.

وتتميز الشهادات في البنوك بدوريات صرف للعائد مختلفة، (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) أو يكون العائد “تراكمي” أي يصرف في نهاية مدة الشهادة.

ويختار معظم الأشخاص الشهادات ذات العائد الشهري، إذ يعد العائد بمثابة دخل شهري لهم للإنفاق الشخصي، سواء كان مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم، أو مصدر دخل إضافي يساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وتشتد المنافسة بين البنوك في السوق المصرية على تقديم أعلى عائد على الشهادات، لجذب أكبر عدد من العملاء، كما تتميز الشهادات بالعديد من المزايا، ومن الممكن أن تتيح للعميل الحصول على قرض بضمانها، وأيضًا الحصول على بطاقة ائتمانية.

ونعرض فيما يلي قائمة البنوك التي تقدم الشهادات ذات أعلى عائد ثابت شهريًا، والمبلغ الذي يمكنك الحصول عليه إذا قمت باستثمار 500 ألف جنيه.