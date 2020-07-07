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أسهل طريقة بنكية للربح السريع باستثمار 500 ألف جنيه

كتبه عبد الرحيم محمد 0
البنك المركزي المصري

تقدم البنوك العاملة بالسوق المصرية، أفضل الطرق لاستثمار الأموال بشكل مضمون، عبر شهادات الادخار ذات العائد الثابت.

وتتميز الشهادات في البنوك بدوريات صرف للعائد مختلفة، (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) أو يكون العائد “تراكمي” أي يصرف في نهاية مدة الشهادة.

ويختار معظم الأشخاص الشهادات ذات العائد الشهري، إذ يعد العائد بمثابة دخل شهري لهم للإنفاق الشخصي، سواء كان مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم، أو مصدر دخل إضافي يساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وتشتد المنافسة بين البنوك في السوق المصرية على تقديم أعلى عائد على الشهادات، لجذب أكبر عدد من العملاء، كما تتميز الشهادات بالعديد من المزايا، ومن الممكن أن تتيح للعميل الحصول على قرض بضمانها، وأيضًا الحصول على بطاقة ائتمانية.

ونعرض فيما يلي قائمة البنوك التي تقدم الشهادات ذات أعلى عائد ثابت شهريًا، والمبلغ الذي يمكنك الحصول عليه إذا قمت باستثمار 500 ألف جنيه.

البنك

اسم
الشهادة        

المدة (سنة)

الفائدة (%)

المبلغ (جنيه)

الأهلي المصري

البلاتينية الجديدة

1

15

6250

مصر

ابن مصر

1

15

6250

الأهلي المصري

استثمارالمجموعة «ب»

1

13

5416

CIB

الثلاثية

3

12

5000

العربي الإفريقي الدولي

أميرالد

3

12

5000

القاهرة

البريمو

3

12

5000

QNB الأهلي

الثلاثية

3

12

5000

الأهلي المصري

البلاتينية

3

12

5000

EGBANK

البريميم

3

12

5000

كريدي أجريكول

البريميوم

3

12

5000

المشرق

الثلاثية

3

12

5000

الزراعي

الحصاد

3

12

5000

مصر

القمة

3

12

5000