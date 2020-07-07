أسهل طريقة بنكية للربح السريع باستثمار 500 ألف جنيه
تقدم البنوك العاملة بالسوق المصرية، أفضل الطرق لاستثمار الأموال بشكل مضمون، عبر شهادات الادخار ذات العائد الثابت.
وتتميز الشهادات في البنوك بدوريات صرف للعائد مختلفة، (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) أو يكون العائد “تراكمي” أي يصرف في نهاية مدة الشهادة.
ويختار معظم الأشخاص الشهادات ذات العائد الشهري، إذ يعد العائد بمثابة دخل شهري لهم للإنفاق الشخصي، سواء كان مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم، أو مصدر دخل إضافي يساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وتشتد المنافسة بين البنوك في السوق المصرية على تقديم أعلى عائد على الشهادات، لجذب أكبر عدد من العملاء، كما تتميز الشهادات بالعديد من المزايا، ومن الممكن أن تتيح للعميل الحصول على قرض بضمانها، وأيضًا الحصول على بطاقة ائتمانية.
ونعرض فيما يلي قائمة البنوك التي تقدم الشهادات ذات أعلى عائد ثابت شهريًا، والمبلغ الذي يمكنك الحصول عليه إذا قمت باستثمار 500 ألف جنيه.
البنك
اسم
المدة (سنة)
الفائدة (%)
المبلغ (جنيه)
الأهلي المصري
البلاتينية الجديدة
1
15
6250
مصر
ابن مصر
1
15
6250
الأهلي المصري
استثمارالمجموعة «ب»
1
13
5416
CIB
الثلاثية
3
12
5000
العربي الإفريقي الدولي
أميرالد
3
12
5000
القاهرة
البريمو
3
12
5000
QNB الأهلي
الثلاثية
3
12
5000
الأهلي المصري
البلاتينية
3
12
5000
EGBANK
البريميم
3
12
5000
كريدي أجريكول
البريميوم
3
12
5000
المشرق
الثلاثية
3
12
5000
الزراعي
الحصاد
3
12
5000
مصر
القمة
3
12
5000