أسوة بميدان التحرير.. الحكومة تكلف ببدء تطوير ميادين “طلعت حرب والأوبرا والعتبة”

كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة التنسيق بين وزيري السياحة والآثار، والإسكان، ومحافظ القاهرة بشأن بدء تطوير عددٍ من ميادين القاهرة الخديوية، أسوةً بتطوير ميدان التحرير، تنطلق من ميادين طلعت حرب، والأوبرا، والعتبة، وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، مع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وعرض وزير السياحة، موقف أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلتا أفواجًا من السائحين بلغ عددهم 4208 سائحين، خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، من جنسيات مختلفة منها دول “أوكرانيا، وروسيا، وبلجيكا، وألمانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا”.

كما استعرض “العناني”، خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات، التي من المقرر افتتاحها قريبًا، ومنها متاحف “المركبات، وشرم الشيخ، وكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة”، وكذا التجهيز لموكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة.

واستعرض وزير السياحة والآثار، دراسة أعدت بشأن الاستخدام الفندقي لمجمع التحرير واستغلاله بشكل أمثل، خصوصًا بعد تطوير ميدان التحرير.