أشياء عديدة لا يجب فعلها في زمن فيروس كورونا .. تعرف عليها بالتفصيل
لا يزال فيروس كورونا هو الهاجس الأكبر للعالم بأكمله بدون منازع خلال المرحلة الحالية مثلما كان الوضع تمامًا في الأشهر الأولى من العام الجاري 2020، ولكن الوقت الحاضر زادت التخوفات بشكل أكبر مع عودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها في كافة أنحاء العالم إضافة إلى تخفيف القيود على حركة المواطنين.
وبناءً على ذلك، يجب على كل إنسان أن يتجنب فعل العديد من الأشياء في حياته الطبيعية، والتي كان يفعلها بصورة عادية قبل انتشار الوباء إلا أن فعلها الآن لن يجعله قادرًا على الوقاية من كورونا مع إمكانية مساهمته في ذات التوقيت في نقل العدوى إلى غيره من الناس.
وإليكم الآن أهم الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتجنب فعلها في زمن انتشار فيروس كورونا:
- يجب عليك الالتزام بشكل صارم بالإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية سواء إن كنت من كبار السن أو حتى من الصغار، نظرًا لأنه لا يوجد أحد حول العالم محصن من الإصابة.
- يجب عليك ألا تكون خائفًا بدون داعي، حيث يتحتم عليك فقط الالتزام بالإجراءات الوقائية إضافة إلى الإيمان بأن هذه الأزمة سوف تمر عاجلاً أم أجلاً.
- يجب عليك ألا تكون جاهلاً وتسير وراء الشائعات التي لا أساس لها علميًا مثل الشائعة التي تقول بأن الشمس ودرجات الحرارة العالية قادرة على القضاء على الفيروس المستجد.
- يجب عليك الابتعاد تمامًا عن تناول المطهرات نظرًا لأن استعمالها يقتصر على اليدين فقط.
- يجب عليك تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة بشكل متكرر.
- يجب عليك تطبيق إجراء التباعد الاجتماعي بشكل صارم مع الجميع.
- يجب عليك عدم نسيان غسل اليدين بشكل مستمر على مدار اليوم.
- يجب عليك عدم الانسياق وراء الشائعات التي تدعو إلى تخزين الطعام.
- يجب عليك ألا تلمس وجهك أو أي جزء منه خارج المنزل حتى لا تنقل العدوى إلي نفسك.
- يجب عليك استخدام مناديل ورقية أثناء العطس والسعال وليس فعل ذلك في الجو بسبب قدرة الفيروس على البقاء في الهواء مما يعني نقل العدوى لغيرك من الناس.
- يجب عليك عدم الذهاب إلى المطاعم إلا في حالات الضرورة القصوى مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.