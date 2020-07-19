أشياء عديدة لا يجب فعلها في زمن فيروس كورونا .. تعرف عليها بالتفصيل

لا يزال فيروس كورونا هو الهاجس الأكبر للعالم بأكمله بدون منازع خلال المرحلة الحالية مثلما كان الوضع تمامًا في الأشهر الأولى من العام الجاري 2020، ولكن الوقت الحاضر زادت التخوفات بشكل أكبر مع عودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها في كافة أنحاء العالم إضافة إلى تخفيف القيود على حركة المواطنين.

وبناءً على ذلك، يجب على كل إنسان أن يتجنب فعل العديد من الأشياء في حياته الطبيعية، والتي كان يفعلها بصورة عادية قبل انتشار الوباء إلا أن فعلها الآن لن يجعله قادرًا على الوقاية من كورونا مع إمكانية مساهمته في ذات التوقيت في نقل العدوى إلى غيره من الناس.

وإليكم الآن أهم الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتجنب فعلها في زمن انتشار فيروس كورونا: