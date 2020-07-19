أعراض جديدة تجعلك متأكدًا من إصابتك بفيروس كورونا .. تعرف عليها !

لا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره بسرعة البرق حول العالم على مدار الأشهر الماضية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها إلى غاية الأهمية، ولكن في الوقت ذاته يستمر بحث العلماء عن الإجابات والتوضيحات التي قد تساعد بدورها في إنهاء هذه الأزمة قبل فوات الأوان.

وكانت الدراسات التي أجراها العلماء سواء التابعين لمنظمة الصحة العالمية أو خاصة العاملين في المؤسسات الطبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قد كشفت عن أعراض الفيروس المستجد التي يستطيع أي إنسان من خلالها أن يتأكد من إصابته بالفعل بالمرض دون حتى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.

ومن جانبه، أكد موقع “روسيا اليوم” أن العلماء استطاعوا مؤخرًا أن يكتشفوا أعراضًا جديدة ظهرت على الكثير من المرضى الحاليين في مختلف المستشفيات حول العالم قبل التأكد من إصابتهم بالمرض.

وتتمثل هذه الأعراض الجديدة في كلاً من الاكتئاب إضافة إلى القلق أي أنها أعراض نفسية وتختلف تمامًا عن جميع الأعراض السابقة التي تم الكشف عنها في الفترة الماضية، علمًا بأن ظهور هذه الأعراض على أي فرد بشكل متواصل وبصفة يومية يعني مباشرة أن فيروس كورونا بات داخل جسمه ويؤثر تدريجيًا على وظائف الجهاز العصبي الخاص به.

على صعيد متصل، أكد أحد العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية أن ظهور هذه الأعراض الجديدة قد يفتح الباب أمام المزيد من البحث والتحقيقات من أجل معرفة كيفية وصول العدوى إلى الجهاز العصبي المركزي بعدما اعتقد الجميع أنها تصل عن طريق حاستي الشم والتذوق، علمًا بأن المصاب يفقد الإحساس بهما عقب إصابته مباشرة بالمرض.