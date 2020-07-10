بفائدة تصل 200%.. أعلى عائد شهادات ادخار تراكمية في البنوك المصرية

أعلى عائد شهادات ادخار تراكمية في البنوك، حيث توفر البنوك المصرية، لعملائها خيارات متعددة لادخار أموالهم، وتتنافس في تقديم العوائد على شهادات الادخار.

وتتنوع شهادات الادخار بين ثابتة ومتغيرة، كما تتوافر مدد للشهادات وتبدأ من ادخار قصير الأجل لمدة عام، تصل لخيارات لفترات طويلة حتى 10 سنوات في بعض البنوك.

وتعد شهادات الادخار لمدد طويلة الأجل خيارًا جيدًا، إذا كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل وادخار أموالك لفترات كبيرة، كما تعد خيارًا مناسبًا إذا كنت تبحث عن الأمان لمدخراتك.

وفيما يلي أعلى 10 شهادات تراكمية بالبنوك المصرية: