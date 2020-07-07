أعلى 10 شهادات ادخار بنكية بعائد ربع سنوي

أعلى 10 شهادات ادخار بنكية بعائد ربع سنوي

تعتبر شهادات الادخار من أهم ما تقدمها البنوك، كأوعية ادخارية، تجذب عملاء البنوك لعائدها التنافسي الذي يمكن صاحبها من توفير احتياجاته، دون المساس بأساس مدخراته.

وتعطي الشهادة عادة عائدًا أعلى من العائد على الوديعة وأيضًا أعلى من العائد على حساب التوفير، ويختلف العائد على الشهادات باختلاف المدة واختلاف دورية صرف العائد، التي قد تكون (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)، أو قد يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة “عائد تراكمي”.

وتتميز الشهادات بالعديد من المزايا، إذ تتيح لك الحصول على قرض بضمان الشهادة، ويمكنك أيضًا الحصول على بطاقة ائتمانية.

ونستعرض فيما يلي أعلى 10 شهادات تقدمها البنوك في مصر بعائد “ربع سنوي” كل 3 أشهر.

1. البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي حاليًا شهادة ادخار جديدة “شهادة استثمار المجموعة ب” لمدة سنتين، بفائدة ثابتة 14% يتم صرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، وبحد أدنى 500 جنيه لإصدار الشهادة.

2. البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة استثمار المجموعة «ب» لمدة 3 سنوات بحد أدنى 500 جنيه، وبعائد ثابت 12.5%، ويتم صرف العائد ربع سنويًا.

3. البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت، بحد أدنى 1000 جنيه مصري لإصدارها، وعائد ثابت 12.25% يصرف ربع سنويًا.

4. QNB الأهلي

يقدم بنك QNB الأهلي شهادة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه لإصدار الشهادة، وعائد ثابت 12.25% يصرف ربع سنويًا.

5. البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري “الشهادة البلاتينية” لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد ثابت 12.25% يصرف ربع سنويًا.

6. العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي شهادة ادخار إميرالد لمدة 3 سنوات، بحد أدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه مصري، وبعائد 12.25% يصرف ربع سنويًا.

7. بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد ثابت 12.10% يصرف ربع سنويًا.

8. بنك عودة

يقدم بنك عودة شهادة “إيليت” لمدة 3 سنوات، بحد أدنى مليون جنيه، وعائد ثابت 12% يصرف ربع سنويًا.

9. الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي الشهادة الثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد ثابت 11.6% يصرف ربع سنويًا.

10. البنك العقاري المصري العربي

يقدم البنك العقاري المصري العربي الشهادة الثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد ثابت 11.25% يصرف ربع سنويًا.