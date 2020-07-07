أعلى 10 شهادات ثلاثية ثابتة في البنوك بعائد شهري

أعلى 10 شهادات ثلاثية ثابتة في البنوك بعائد شهري

إذا سألت عن أهم الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك العاملة بالسوق المصرية، فإن الإحابة ستكون شهادات الادخار الأكثر جذبًا لعملاء البنوك.

ويعود ذلك لعائدها التنافسي الذي يمكن صاحبها من توفير احتياجاته، والحفاظ في الوقت نفسه على أمواله لفترة طويلة دون المساس بأساس مدخراته.

ونعرض فيما يلي أعلى 10 شهادات ثلاثية ثابتة بعائد يصرف شهريًا في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

1. البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت، بحد أدنى 1000 جنيه مصري لإصدارها، وعائد ثابت 12% يصرف شهريًا.

2. البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري “الشهادة البلاتينية” لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد ثابت 12% يصرف شهريًا.

3. العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي شهادة إدخار إميرالد بمدد مختلفة تتراوح من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وبحد أدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه مصري، وتعد شهادة إميرالد الثلاثية ذات العائد الثابت من أعلى الشهادات سعرًا بالفائدة، بعائد ثابت 12% يصرف شهريًا.

4. QNB الأهلي

يقدم بنك QNB الأهلي شهادة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه لإصدار الشهادة، وعائد ثابت 12% يصرف شهريًا.

5. بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد ثابت 12% يصرف شهريًا.

6. EG Bank

يقدم EG Bank شهادة البريميم لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت 12%، يصرف شهريًا، وبحد أدنى للإصدار، 50000 جنيه، والفئات الأعلى بقيمة 50000 + 10000 ومضاعفتها، (60000 – 70000 – 80000 وهكذا(.

7. كريدي أجريكول

يقدم بنك كريدي أجريكول شهادة البرميوم الجديدة لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت 12%، يتم احتساب العائد سنويًا ويصرف شهريًا، بحد أدنى مليون جنيه مصري ومضاعفات الـ 5000 جنيه مصري.

8. البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري “شهادة الحصاد” بحد أدنى 1000 جنيه مصري، وعائد ثابت 12% يصرف شهريًا.

9. بنك المشرق

يقدم بنك المشرق الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت، بحد أدنى 5000 جنيه لإصدارها، ومعدل عائد 12% يصرف شهريًا.

10. بنك مصر

يقدم بنك مصر “شهادة القمة” بحد أدنى 1000 جنيه مصري، وعائد ثابت 12% يصرف شهريًا.