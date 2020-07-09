أحد الأسواق في مصر

أقل من العام الماضي.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو إلى 6%

أقل من العام الماضي.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو إلى 6%

صعد معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6% في يونيو الماضي، مقابل 5% خلال مايو الماضي، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

إلا أن معدل التضخم السنوي في يونيو، شهد تراجعًا بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حينما سجل 8.9%.

وفي المدن ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.6% في يونيو مقابل 4.7% في مايو.

وما يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

كما سجل التضخم الشهري في يونيو معدلا سالبًا 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل موجب 0.1% خلال مايو.