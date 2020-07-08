“أكتوبر الجديدة”.. بدء تنفيذ 936 وحدة إسكان اجتماعي جديدة بمنطقة 800 فدان

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بدء تنفيذ 936 وحدة سكنية جديدة، بقطاع “د” بمنطقة الـ800 فدان، في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لتلبية رغبات حاجزي الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وقال إن الشركة المنفذة للوحدات انتهت من الأعمال المساحية للموقع (الرفع المساحي) ودراسة التربة وبدأت في أعمال الحفر لأساسات العمارات.

وأضاف وزير الإسكان، أنه كلف مسؤولي الجهاز بالمتابعة الدقيقة لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال بموقع الوحدات الجديدة، والعمل على إزالة أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من المشروع.

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، إن إدارة الطرق استكملت أعمال الرصف بمشروع “سكن مصر” وأعمال السن والبردورة بشارعي ٢٩ و ٣٠ بالإسكان الاجتماعي بقطاع “ج” بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، بجانب استكمال أعمال الرصف بقطاع “ت” بالمنطقة السادسة بمشروع “ابني بيتك”.

وأوضح “النجار”، في بيان اليوم، أنه في ضوء التعاون المشترك بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء ووزارة التموين تم توفير أربع سيارات كمنافذ لبيع المواد الغذائية واللحوم المجمدة والأسماك الطازجة لخدمة سكان المدينة.

وقام “النجار” بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي سكن مصر والإسكان الاجتماعي بالمدينة، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المهندس عادل النجار، جولته بتفقد مواقع مشروع “الإسكان الاجتماعي” بقطاعات (ب – ج – د) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، وأكد تكثيف معدلات أعمال المرافق من شبكات الاتصالات والكهرباء بهدف استكمال أعمال الطرق المتبقية، والمتابعة الدقيقة والدورية للشركات المنفذة لتسليم الوحدات لمستحقيها في التوقيتات المحددة.

وتفقد مشروع “سكن مصر”، وشدد على ضرورة مواصلة الأعمال على مدار الساعة للحاق بالبرامج الزمنية للمشروع، مشددًا على ضرورة فتح باب التسليم للمرحلة الأولي من المشروع خلال الفترة المقبلة.