أمطار رعدية والرطوبة 90%.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء وتوجه نصيحة للمواطنين

أعلنت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، تفاصيل طقس غداً الأربعاء 29 يوليو 2020، وقالت أن الأحوال الجوية تستمر في الاعتدال على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن حالة الطقس سوف تكون حارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، ويكون الطقس لطيف شمالا معتدل جنوبا خلال ساعات الليل.

وقالت “شاكر” إن الرطوبة ما زالت مرتفعة وتصل إلى 80% على الوجه البحري والقاهرة، و90% على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة أيضا يؤدي إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق الشمالية وخاصة الطرق الزراعية.

ولفت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار تكون خفيفة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع نشاط رياح على فترات متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وكشفت عن درجات الحرارة المتوقعة غداً، حيث أوضحت أنها تصل 36 درجة على القاهرة، و 30 على السواحل الشمالية، و 41 على شمال الصعيد، و45 درجة مئوية على جنوب الصعيد .

ووجهت نصيحة للمواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وحذرت المواطنين، من الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس “كاب أو شمسية” خلال ساعات النهار.