أهم الأحداث المرتقبة في مصر اليوم الجمعة 17 يوليو

أهم الأحداث المرتقبة في مصر اليوم الجمعة 17 يوليو

استمرارًا لتغطية مصر 365 للأخبار الهامة في مصر، ننشر لكم أهم الأحداث والأخبار المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020.

انطلاق أولى احتفالات القومي لثقافة الطفل

تبدأ اليوم أولى فعاليات المركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بناءًا على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالتشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 بعد توقف الفعاليات لمدة 3 أشهر.

قطع المياه لمدة 8 ساعات من العاشرة مساءًا في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي اليوم قطع المياه لمدة 8 ساعات وتحديدا من العاشرة مساء الجمعة حتى السادسة صباح السبت وذلك من أجل تحويل خط مياه قطر 80 سم ضمن مشروع مترو الأنفاق بمنطقة البوهي التابعة لمحافظة الجيزة.

استمرار فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ

تستمر اللجنة العليا للانتخابات باستقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ من الـ9 صباحًا حتى الخامسة مساءًا.

قمة استثنائية في بروكسيل اليوم

تنعقد اليوم قمة استثنائية لمناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي والموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 ومواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا.