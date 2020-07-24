أهم الأخبار| الدولار على وشك الانهيار.. الذهب يقفز 8 جنيهات جديدة لليوم الرابع.. حقيقة احتجاز مصاب بـ”كورونا ” ورفض إعطائه الدواء

آخر وأهم الأخبار الاقتصادية والسياسية اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2020، حيث شهد اليوم العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:-

توقعات سعر الدولار: خبير.. الدولار على وشك الانهيار والعالم سيعود إلى معيار الذهب

توقعات سعر الدولار، توقع الخبير الاقتصادي بيتر شيف أن يستأنف الذهب دوره من جديد في النظام النقدي العالمي، أي عودة دول العالم إلى معيار الذهب، وهذا ليس غريبا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

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سعر الذهب يقفز 8 جنيهات جديدة لليوم الرابع على التوالي

واصل سعر الذهب ارتفاعه القياسي في مصر لليوم الرابع على التوالي، ليرتفع سعر جرام الذهب 8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس.

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200 جنيه دعمًا للفرد في بطاقات التموين.. تعرف علي تفاصيل مبادرة “تحفيز الاستهلاك”

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الإستهلاك وذلك بدايةً من يوم الأحد المقبل وهي مبادرة رئاسية؛ لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، وتستمر لمدة 3 أشهر.

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رسمياً.. روسيا تعلن إنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن موسكو قد تبدأ إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، قبل نهاية العام الجاري.

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الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 يوليو 2020 في مصر

أعلنت الهيئة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غداً السبت طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بجانب وجود شبورة مائية صباحا.

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أمن القليوبية يكشف حقيقة احتجاز مصاب بـ”كورونا ” ورفض إعطائه الدواء

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، حقيقة ما تداولة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاز وحدة مباحث قسم أول شرطة بنها لمريض بفيروس كورونا المستجد، عقب ضبطه لتنفيذ حكم بالتبديد في أحد حملات تنفيذ الأحكام.

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تحذير من غرامة 5 آلاف جنيه.. الجيزة تحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح

أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قراراً بحظر نقل وحفظ جلود الهدي و الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح.

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ضرائب المحمول وزيادة الأسعار.. الحكومة توضح حقيقة 12 شائعة خلال أسبوع

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم بإصدار تقرير للرد على العديد من الشائعات التي انتشرت هذا الأسبوع، حيث أوضحت الحكومة حقيقة 12 شائعة خلال الأسبوع الجاري، نستعرضها لكم على النحو التالي:

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بيان رسمي من الحكومة بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

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الحكومة تعلن خطة التعامل مع المصريين العائدين من الخارج بسبب كورونا

استعرضت وزارة الهجرة جهود التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية للتعامل مع المصريين العائدين من الخارج بسبب كورونا، بشأن إعداد استمارة بعنوان “نورت بلدك” للتعرف على بيانات العائدين من الخارج، وذلك تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستيعاب العمالة العائدة من الخارج عقب تضررهم من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وبتشكيل قاعدة بيانات للعائدين تمهيدًا لدمجهم في جهود التنمية.

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