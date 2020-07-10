أهم مزايا وتفاصيل شهادة أموالي الثلاثية ذات العائد المتغير من بنك الاتحاد الوطني

تعتبر شهادة أموالي الثلاثية المقدمة من بنك الاتحاد الوطني في مصر واحدة من أهم الشهادات الادخارية على الإطلاق في الوقت الحالي، مما جذب عدد هائل من العملاء والراغبين في استثمار أموالهم نحو هذه الشهادة في الآونة الأخيرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كل التفاصيل اللازمة عن شهادة أموالي الثلاثية المقدمة من بنك الاتحاد الوطني في مصر، إضافة إلى المستندات اللازمة من أجل ضمان شرائها، وأيضاً أهم المزايا التي جعلت هذه الشهادة الادخارية مميزة للغاية مقارنة بجميع الشهادات الادخارية الأخرى.

وإليكم الآن تفاصيل ومزايا شهادة أموالي الثلاثية المقدمة من بنك الاتحاد الوطني في مصر:

الشهادة ذات عائد متغير ومدتها 3 سنوات.

يمكن شراء الشهادة بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفاتها بدون حد أقصى.

الشهادة بالجنيه المصري فقط لا غير.

تنقسم دورية العائد على الشهادة بين شهري وربع سنوي إضافة إلى سنوي.

العائد الشهري يصل إلى 10.75% فيما يصل العائد الربع السنوي والعائد السنوي إلى 11%.

تمنحك هذه الشهادة 1% كاش باك هدية.

إمكانية السحب على المكشوف بنسبة 90% من قيمة الشهادة.

الاقتراض بقيمة 90% كحد أقصى بضمان الشهادة.

تتوفر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

الحصول على بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر كاملة على تاريخ شرائها.

ولا تعتبر المستندات المطلوبة من أجل شراء شهادة أموالي الثلاثية معقدة على الإطلاق، حيث يشترط فقط تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية إضافة إلى إيصال مرافق حديث سواء كهرباء أو مياه أو غاز طبيعي.

ومن المؤكد أن هذه الشهادة الادخارية سوف تحظى باهتمام عدد هائل من العملاء في الوقت الحالي، وذلك بهدف زيادة مدخراتهم المالية من أجل تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.