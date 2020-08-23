أول تعليق للكابتن وائل جمعة على هزيمة الأهلي أمام الزمالك

في اول تصريح له على مبارة القمة بين الأهلي والزمالك بالأمس على استاد القاهرة الدولي، علق وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على هزيمة الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي خسر المبارة بنتيجة 3-1 أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر إن الحياه في الأهلي وردية و جميلة تبقي متعرفش يعني ايه الأهلي سواء مسئول أو لاعب أو عامل أو مشجع”.

وأضاف وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق : “الأهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطة وشوف الناس زعلانة إزاي.. هدفنا غير هدفكم خالص”.

وأتم جمعة تصريحاته قائلاً: “اللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي”.

يذكر أن النادي الأبيض نجح في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للأهلي التي حققها خلال 20 مباراة ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ليكون أول نادي يتفوق على الأهلي بنتيجة 3 أهداف غلى هدف وحيد في مباراة قمة يشاهدها الملايين.