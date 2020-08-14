أول تعليق من محمود الخطيب على قرار الفيفا بتغريم كهربا

علق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في تصريحات صحفية، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم، الذي رفض كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولو نادي الزمالك بشأن تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب محمود كهربا في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادي “أفيس البرتغالي” في يناير الماضي.

وقال الخطيب، إن «الاتحاد الدولي لكرة القدم» رفض كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في ملف انتقال “كهربا”، مما يؤكد أن ثوابت النادي الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن الأهلي لا يسلك إلا الطرق المشروعة، التي تتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضاف رئيس الأهلي أنه من الجيد ألا يتعرض اللاعب محمود كهربا للإيقاف، وذلك وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، وبالتأكيد أن “كهربا” لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية ، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي يتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح ضمن لاعبي الفريق.