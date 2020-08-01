أول رد من وزير مصري على تصريحات إيلون ماسك حول بناة الأهرامات

أول رد من وزير مصري على تصريحات إيلون ماسك حول بناة الأهرامات

دعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” لزيارة مصر والتعرف على تاريخ بناء الأهرامات.

جاءت هذه الدعوة بعد قيام رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك بنشر تغريدة له على موقع تويتر يدعي فيها أن بناة الأهرام من سكان الفضاء، مما أثار حفيظة المصريين عبر التشكيك في تاريخهم الفروعوني ولا سيما أحد أهم انجازات الفراعنة واحد عجاب الدنيا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم السبت، ردا على تغريدة إيلون ماسك: “أتابع كل أعمالك بشغف كبير. أدعوك أنت وشركتك سبيس أكس إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، وكذلك المقابر الفرعونية. نحن في انتظارك”.

ويعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، وأحد الأسماء البارزة عالمياً في العديد من المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا واكتشاف الفضاء.

في السياق ذاته، رد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، قائلا “يبدو أن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الاعلان أن الأهرامات بنوها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء (…) وهذا كلام ليس له أي دليل علمي”.

وأضاف حواس: أن “الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه الأهرامات هم المصريون، وأن الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، وعائلته عاشت في “بر رعمسو” بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة، وأن هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلي خوفو وهرمه، وأن الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتي بداية الأسرة 18″.