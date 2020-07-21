إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة

أعلنت إثيوبيا اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، وبرر أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، في تصريحات نقلتها تقارير إعلامية، إن بدء ملء الخزان يتزامن مع زيادة نسبة الأمطار.

وجاء تصريح أبي أحمد في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأفريقي أن قادته عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت، قبل قليل، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر يُعقد الآن، إن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقوا في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا “ضروريا” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.