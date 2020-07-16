إثيوبيا تكشف عن ارتفاع جديد لسد النهضة وكمية المياه المخزنة

قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، إن ارتفاع سد النهضة زاد من 525 إلى 560 مترًا في 2020، وسيحتفظ بـ4.9 مليار متر مكعب من المياه المخطط لها للتعبئة الأولى.

ولفت إلى أن الإطار الفني أو اللائحة التنظيمية بشأن إمدادات المياه وإدارتها في حالة الجفاف لن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وزعم أنه تم التوصل إلى نقاط اتفاق خلال المحادثات، مضيفًا أنه تم رفع تقارير من دول مختلفة إلى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وتابع: المحادثات ستستمر بالتوجيهات الصادرة عن قادة الدول المتفاوضة، قائلا إن 11 خبيرًا ومراقبًا من كينيا والكونغو ومالي ونيجيريا وزيمبابوي ومدغشقر وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كانوا يراقبون العملية على الإنترنت خلال المحادثات التي استمرت 11 يومًا.