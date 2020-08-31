إزالات فورية.. الحكومة تحسم جدل مد فترة التصالح في مخالفات البناء

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم اجتماعا بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، وذلك لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي تم انشاؤها لرصد التعديات والبناء العشوائي.

وفي بداية الاجتماع، حسم الدكتور مصطفى مدبولي حقيقة مد فترة التصالح في مخالفات البناء، قائلاً: لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعند انتهاء الفترة المحددة سيتم تطبيق القانون والبدء في تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح فيها.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأداء منظومة رصد التعديات والبناء العشوائي.

ووجه الدكتور مدبولي بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، وتكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من المنظومة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكليف وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.