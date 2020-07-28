إسقاط الجنسية المصرية عن 3 شخصيات تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية

أعلن مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قيامة بإصدار ثلاثة قرارات جديدة بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين قاموا بالحصول على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق من الحكومة المصرية كما ينص القانون.

وجاء القرارالأول رقم 26 لسنة 2020، على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ نوران طارق عبد الغني محمدإبراهيم، من مواليد إسرائيل بتاريخ 3 أبريل 1996، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

ولذات السبب نص القراران رقما 27 و 28 لسنة 2020 على إسقاط الجنسية المصرية عن كلاً من السيد/ ألبرت أكرم فارس غطاس، من مواليد فلسطين بتاريخ 28 مايو 1998 وشقيقته السيدة/ أماندا أكرم فارس غطاس، من مواليد فلسطين بتاريخ 23 أبريل 1999.

واستندت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم إلى أحكام الدستور المصري وقانون الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية من ملابسات حول تجنس هذه الشخصيات بالجنسية الإسرائيلية.