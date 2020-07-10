إقرار 25 قانونا و4 اتفاقات دولية.. حصاد مجلس النواب خلال 12 ساعة

جهود تشريعية واصل مجلس النواب تقديمها، على مدار يومين انعقاد، امتدت إلى أكثر من 12 ساعة عمل، حيث ووافق المجلس، الأسبوع الماضي، نهائيا على 3 قوانين للقوات المسلحة، و12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن المواد البترولية، كما أقر 4 اتفاقاتٍ دولية، ووافق على 10 قوانين مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها.

وشهد البرلمان، خلال الأسبوع الماضي، أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، كما حذر رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال من الاقتراب من حدود مصر الإقليمية والثروات الطبيعية، معلنا عقد جلسة لحل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير قبل نهاية دور الانعقاد.

وفي جلسة الأحد الماضي، استهلها المجلس بتهنئة رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث البرلمان لدخول قاعة المجلس لأداء اليمين القانونية، طبقا للتقاليد البرلمانية، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي.

كما وافق المجلس على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وكذا مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بـ80 مليار جنيه في الباب الثامن، وجرى تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه، ووافق المجلس على المادة الأولى من مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو روج بأي وسيلة “أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش” بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ووافق البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وأجل أخذ الرأي النهائي عليه، ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع.

كما وافق البرلمان على اتفاقيتين دوليتين، بين مصر وبيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وبين مصر وقبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

وأحال المجلس 3 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال 20 مشروعا قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال 14 مشروع قانون مقدما من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وفي جلسة الاثنين، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بصفة نهائية، ويقضي باجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها، وأمن البلاد، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

كما وافق البرلمان على مشـروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وأجلت الموافقة النهائية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن منظمات الدفاع الشعبي، وبشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعاليب، بصفة نهائية، ووافق أيضا على مشروع قانون بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفة نهائية.

فيما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وأجل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى، كما وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووافق على 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات؛ للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها.

وقبل المجلس استقالة النائبة رشا إسماعيل، من عضوية مجلس النواب بعد صدور قرار لانتدابها بالعمل ملحقا ثقافيا مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بالعاصمة الإسبانية مدريد، ووافق المجلس على اتفاقيتين، وهما قرض بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية، واتفاق بين حكومتي مصر وبيلاروسيا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020، محيلا 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى؛ لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات.